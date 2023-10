Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Beinahezusammenstoß mit Streifenwagen - Fahrzeugführer war betrunken

Bünde (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Bünder Polizei die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Bünde. Plötzlich und unvermittelt kam den Beamten ein VW Touran auf deren Fahrstreifen entgegen. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Der 22jährige Fahrzeugführer aus Moldau wich etwa 2 Meter vor dem Streifenwagen auf den eigenen Fahrstreifen zurück und fuhr auf der Osnabrücker Straße weiter, als wäre nichts geschehen. Der Grund für die Unkonzentriertheit konnte bei der anschließenden Verkehrskontrolle schnell ermittelt werden, als den Beamten starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegenschlug. Dem 22jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Da der Moldauer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet.

