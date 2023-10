Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Ohrfeige hinter der Verkaufstheke einer Bäckerei

Spenge (ots)

(um) Am Freitag (06.10.), mittags, gegen 12:15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter älterer Mann die Bäckereifiliale im Einkaufszentrum an der Lange Straße. Ohne etwas zu sagen, ohrfeigte er die dort tätige Bäckereifachverkäuferin und schlug einer weiteren Beschäftigten auf den Arm. Anschließend verließ der etwa 180 cm große Mann mit fast einer Glatze das Geschäft. Die Polizei bittet in diesem Sachverhalt um Mithilfe. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, daß der Mann mit Vornamen "Sergej" heißen soll. Es wird um weitere Zeugenmeldungen gebeten. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

