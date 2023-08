Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Bürogebäude- Zeugen gesucht

Trier (ots)

Zwischen dem 2. August um 18:30 Uhr und dem 3. August um 6 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Reisebüro in der Glockenstraße in Trier. Hier scheiterten sie daran, den im Inneren befindlichen Tresor, vermutlich mit einer Sackkarre, abzutransportieren und ließen ihn vor dem Gebäude stehen. Aufgrund der Größe und des Gewichtes des Tresors gehen die Ermittler davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren. Es ist weiterhin wahrscheinlich, dass ein zum Abtransport des Tresors geeignetes Fahrzeug in der Nähe des Tatortes bereitstand.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der 0651 9779-2290 zu melden.

