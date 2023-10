Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme von Taschendiebe- Geldbörse aus Hose entwendet

Vlotho (ots)

(sls) Am Sonntagnachmittag (8.10.) gegen 14:15 Uhr hob ein 63-Jähriger aus Vlotho einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe an einem Geldautomaten an der Solterbergstraße in Exter ab. Nachdem er das Bargeld in seiner Geldbörse verstaute wurde er außerhalb auf dem Vorplatz von einer weiblichen Person angesprochen und nach der nächsten Busverbindung gefragt. Die bis dahin Unbekannte befand sich in Begleitung von zwei Männern, sowie drei Kleinkindern. Nach Beendigung der Auskunft umarmte einer der Männer den Vlothoer, um sich angeblich zu bedanken.

Nachdem die Personen sich mit den Kindern in Richtung Bushaltestellen entfernten, bemerkte der Senior, dass plötzlich seine Geldbörse aus der Hosentasche fehlte. Bei der Nachschau konnte er in einem ein paar Meter entfernten Gebüsch seine Geldbörse auffinden, das Bargeld fehlte jedoch. Er sprach die drei Erwachsenen mit den Kindern auf den Diebstahl an, worauf einer der Männer über die Solterbergstraße flüchtete. Einen 18-jährigen marokkanischen Beteiligten, sowie die 26-jährige Frau aus Algerien mit den drei Kindern konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein hinzukommender Zeuge unterstützte dem Geschädigten dabei.

Bei der anschließenden Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass diese schon mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten sind. In den mitgeführten Sachen wurden diverse Kleidungsstücke mit Originaletikett festgestellt, dessen Herkunft durch die Tatverdächtigen nicht nachgewiesen werden konnten. Die Bekleidung wurde vorläufig sichergestellt. Da das entwendete Bargeld nicht aufgefunden werden konnte, besteht der Verdacht, dass die flüchtende Person dieses mitgenommen hat. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Herford verbracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem noch flüchtenden Mann und den getätigten Diebstählen dauern noch an.

