LPI-EF: Kartoffeldiebe

Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Montag schlugen Diebe in Weißensee zu. In der Dunkelheit hatten sich diese zur Laderampe eines Supermarkes begeben. Dort hatten es die Täter auf eine im Boden verankerte Zeitungsbox abgesehen. Ohne bemerkt zu werden, gelang es den Dieben die Verankerung zu lösen und die Box im Wert von 650 Euro zu stehlen. Erst am Morgen wurde ein Mitarbeiter des Geschäftes auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei. (JN) Rückfragen ...

