Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Hillesheim (ots)

Am 25.03.2023 gegen 17:53 Uhr begab sich eine bisher unbekannte Person in den LIDL-Markt in Hillesheim.

Beim Durchgang dieser Person durch den Kassenbereich, löste der dortige Alarm aus. Auf Ansprache reagierte der Mann jedoch nicht, sondern verließ schnell das Ladengeschäft.

Zur genauen Art des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Der Mann konnte nur vage beschrieben werden. Er soll "etwas älter" gewesen sein, hatte eine Halbglat-ze, trug ein dunkles Oberteil und eine dunkle, ärmellose Weste. Weiter habe er eine auffällig blaue Hose getragen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell