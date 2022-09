Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - In Schlangenlinien unterwegs

Am Mittwoch zog die Polizei in Unlingen einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr der 72-Jährige mit seinem Opel in der Möhringer Straße. Er bog in die Bühlengasse in Richtung Riedlingen ab. Die Polizei beobachtete, dass er unsicher und in Schlangenlinien fuhr und stoppte die gefährliche Fahrt. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte. Dies bestätigte ein Test. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde sein Führerschein sichergestellt. Sein Auto musste der 72-Jährige stehen lassen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

