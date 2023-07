Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Steiningen (ots)

Gleich zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeug mussten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun am 12.07.2023 in Steiningen aufnehmen.

Am 12.07.2023 gegen 09:12 Uhr bemerkte ein 31-jähiger Geschädigter aus dem Bereich der Ortslage von Steiningen, dass bisher unbekannte Täter seinen vor dem Anwesen in der Meisericher Straße in Steiningen abgestellten Personenkraftwagen auf zunächst unbekannte Art geöffnet hatten. Aus dem Fahrzeuginneren wurden aus dem Handschuhfach diverse Kleinigkeiten entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an.

Im Zeitraum 11.07.2023 bis 12.07.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Tiergartenstraße in Steiningen abgestellten Personenkraftwagen und öffneten diesen auf bisher unbekannnte Weise. Aus dem Fahrzeuginneren wurden aus dem Handschuhfach diverse Kleinigkeiten entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell