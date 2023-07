Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Mofa

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, den 12.07.2023 gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf dem Maare-Mosel-Radweg in Höhe des Eventums in Wittlich ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Mofafahrer.

Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß verletzt.

Sollte es Zeugen für den Unfall geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell