Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall endet für Fußgängerin tödlich

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 28.11.2023, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Karl-Helfferich-Str. Kreuzung Konrad-Adenauer-Str. zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Fußgängerin die Karl-Helfferich-Str. im Kreuzungsbereich in östliche Richtung überqueren. Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr die Karl-Helfferich-Str. in Richtung Landauer Straße und übersah die querende Fußgängerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin am Kopf schwer verletzt wurde und im Krankenhaus an den Folgen verstarb. Zur Zeit des Unfalls war es noch dunkel, es regnete und die Fahrbahn spiegelte. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell