Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Getränkemarkt

Altleiningen (ots)

Mutmaßlich zwei unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.11.23) durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt in den Getränkemarkt in der Waldstraße. Die Unbekannten entwendeten mehrere Stangen Zigaretten. Sachschaden und Wert des Stehlguts werden mit insgesamt 1000 Euro beziffert. Hinweise zur Tat und zur Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell