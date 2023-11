POL-PDNW: Diesel-Diebstahl und Sachbeschädigung

Grünstadt (ots) - In dem Zeitraum von Freitag, 24.11.23, bis Montag, 27.11.23, wurde in eine Physiotherapie-Praxis in der Sausenheimer Straße eingebrochen. Der/die unbekannte/n Täter entwendeten Bargeld und einen Schlüsselbund. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 400 Euro. Hinweise zur Tat und zur unbekannten Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen. Rückfragen bitte an: ...

