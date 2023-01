Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Hesepe - Einbruch in Autohaus

Groß Hesepe (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Autohaus an der Meppener Straße in Groß Hesepe. Dabei fuhr ein 30-jähriger Mann gegen 3.30 Uhr mit einem VW in das Schaufenster des Autohauses. Anschließend beschädigte er einen Pkw und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Verkaufsbüro. Dort brach er den Schlüsseltresor auf und entwendete den Fahrzeugschlüssel eines VW-Crafter. Als er sich zu dem Crafter begeben wollte, traf er auf den Eigentümer des Autohauses und forderte die Herausgabe eines mitgeführten Schlüsselbundes. Als das Opfer dies verweigerte, schlug der Täter ihm ins Gesicht. Der Eigentümer wurde hierdurch leicht verletzt. Daraufhin konnte sich das Opfer zurück in sein Wohnhaus begeben und alarmierte die Polizei. Der Täter versuchte indes das Gelände des Autohauses mit dem VW-Crafter zu verlassen und beschädigte dabei mehrere dort stehende Fahrzeuge. Da dies misslang, flüchtete der 30-Jährige zu Fuß. Der Mann wurde dann in unmittelbarer Nähe von den eingesetzten Polizeikräften festgenommen. Der Mann stand ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Drogen. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

