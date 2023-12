Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Körperverletzung durch Feuerwerkskörper

Kaiserslautern (ots)

Dass das Zünden von Feuerwerkskörpern gefährlich ist, sollte weitläufig bekannt sein. Auch warnt die Polizei regelmäßig vor dem unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik. Dennoch kam es am Donnerstagabend zu einem Zwischenfall auf dem Vorplatz des Pfalztheaters. Nach den Angaben von Augenzeugen zündeten Jugendliche gegen 18 Uhr Raketen und warfen mit Böllern auf Passanten. Ein 55-jähriger Mann wurde von einem Flugkörper am Bein getroffen und erlitt hierdurch Schmerzen. Die Verursacher rannten anschließend davon. Hinzugerufene Einsatzkräfte konnten vor Ort niemanden mehr feststellen. Laut Angaben des Geschädigten habe es sich bei den Unbekannten um zwei bis drei Jugendliche gehandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall rund um den Theatervorplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

