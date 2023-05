Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Pedelec-Fahrer stürzt und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.05.2023, gegen 10:00 Uhr stürzte ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt beim Befahren der abschüssigen Säckinger Straße in Laufenburg. Laut eigenen Angaben habe er sich in Höhe der Einmündung Hauptstraße verbremst. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell