Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Pkw kontra Traktor - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 16:20 Uhr missachtete ein 22-jähriger Traktorfahrer beim Einfahren von einem Feld auf den Ortverbindungweg zwischen Görwihl und Segeten die Vorfahrt einer 23-jährigen VW-Fahrerin. Trotz Vollbremsung konnte sie eine Kollision nicht verhindern. Sie wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

