POL-FR: Schwörstadt: Motorradfahrer flog auf Fahrzeugdach - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Eine unbekannte Person entwendete am Freitag, 19.05.2023 zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr einen Geldbeutel aus der Tasche einer 74 Jahre alten Frau. Diese war in einem Discount-Kleidergeschäft in der Straße "In der Teichmatt" einkaufen. Zum fast gleichen Zeitpunkt wurde ein weiterer Geldbeutel in diesem Geschäft entwendet. Als Täterin wird von der ...

mehr