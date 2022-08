Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Rheine, Emsdetten, Fahrrad- und Pedelec-Kontrollen

Kreis Steinfurt (ots)

In den letzten Jahren ist die Zahl der Radfahrenden vor allem durch die Nutzung von Pedelecs und E-Bikes auch im Kreis Steinfurt angestiegen. Die Sicherheit von Zweiradfahrenden ist ein Schwerpunktthema der Kreispolizei. Mit regelmäßigen Kontrollen leistet die Polizei einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit - so auch am vergangenen Freitag (19.08.2022) in Rheine und Samstag (20.08.2022) in Emsdetten.

Jeweils in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte gemeinsam mit der Radstaffel Zweiradfahrende an viel frequentierten Radstrecken. Im Besonderen da, wo es immer wieder zu gefährlichen Situationen und Fehlverhalten kommt - sowohl von zwei- als auch von vierrädrigen Verkehrsteilnehmenden.

Bei den Kontrollen wurden unterschiedliche Delikte geahndet. Besonders häufig fiel auf, dass Radfahrende nicht die richtige Fahrbahnseite nutzen - diesbezüglich wurden 67 Verwarngelder erhoben. Neun Zweiradfahrende ließen sich ablenken und beschäftigten sich während der Fahrt mit ihrem Handy und nicht mit dem Straßenverkehr. Zwei Mal stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten Rotlichtverstöße fest. Diese beiden Radfahrenden erwartet ein Bußgeldbescheid.

Neben weiteren Verstößen fiel bei den Kontrollen u.a. auch ein motorisierter Zweiradfahrer auf: Ein 38-jähriger Mann aus Wettringen war in Emsdetten mit seinem Kleinkraftrad nicht nur zu schnell unterwegs, er hatte auch keinen Führerschein. Außerdem hatte er drogentypische Auffälligkeiten - ein Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Im Rahmen des Themenschwerpunkts Radfahrsicherheit führt die Kreispolizei auch zukünftig Kontrollen im gesamten Kreisgebiet durch. Fehlverhalten von Radfahrenden ahndet die Polizei ebenso konsequent wie das rücksichtlose Verhalten gegenüber Zweiradfahrenden.

