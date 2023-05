Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Taschendiebstähle - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Eine unbekannte Person entwendete am Freitag, 19.05.2023 zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr einen Geldbeutel aus der Tasche einer 74 Jahre alten Frau. Diese war in einem Discount-Kleidergeschäft in der Straße "In der Teichmatt" einkaufen. Zum fast gleichen Zeitpunkt wurde ein weiterer Geldbeutel in diesem Geschäft entwendet. Als Täterin wird von der 74-Jährigen eine junge Frau, zirka 20 Jahre alt, mit rosa-weißen gesträhnten schulterlangen Haaren und zirka 1,60 Meter groß vermutet. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

