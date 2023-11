Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, 21. November 2023, zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das Kennzeichenpaar eines Transporters, welcher in einer Werkstatt in der Einsteinstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 21. November 2023, gegen 12.45 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der Straße Zum Ehrener Wald in Richtung Streitmark. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten 34-jährigen Transporterfahrers. Dieser wollte nach links abbiegen. Bei dem Unfall wurde der 24-jährige Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Garrel - Zwei Körperverletzungsdelikte

Am Sonntag, 19. November 2023, kam es in Garrel zu zwei Körperverletzungsdelikten mit noch unbekannten Tätern.

Zunächst wurde gegen 3.12 Uhr in der Kaiforter Straße ein 37-jähriger Mann aus Garrel vor einer Bar von einer unbekannten Person mit einer Glasflasche geschlagen. Gegen 3.20 Uhr wurde ein Heranwachsender aus Garrel Opfer eines Körperverletzungsdeliktes in der Falkenstraße/Höhe Bussardweg. Ein silberner Van war hier vorgefahren und hielt an. Dann sollen drei männliche Personen ausgestiegen sein. Mindestens zwei Personen schlugen und traten ihn. Anschließend flüchteten sie. Eine Person, dabei soll es sich um den Fahrzeugführer gehandelt haben, soll ca. 170cm groß und eine normale Statur sowie einen ovalen Kopf gehabt haben. Er trug helle Bekleidung. Die zweite Person soll dunkel und die dritte Person hell bekleidet gewesen sein. Beide Opfer wurden verletzt. Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell