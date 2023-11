Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Ladendieb flüchtet

Am Dienstag, 21. November 2023, gegen 14.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann ein Parfum und flüchtete aus einer Parfümerie in der Keetstraße, als eine Mitarbeiterin dies bemerkte. Der Mann soll ca. 27 bis 29 Jahre alt und sehr schlank gewesen sein. Er hatte ein auffällig schmales Gesicht und trug eine dunkelgraue Swearshirt-Jacke, Jeans und weiße Turnschuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 21. November 2023, zwischen 14.45 Uhr und 14.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 52-jährigen Frau aus deren Handtasche, welche im Einkaufswagen stand. Die Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmitteldiscunter in der Lindenstraße befunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 21. November 2023, zwischen 16.45 Uhr und 17.47 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einem Wohnhaus am Weidenweg. Eine rückwärtige Terrassentür wurde dabei beschädigt. Im Wohnhaus wurden die Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten durchsucht. Angaben über erlangtes Diebesgut liegen zurzeit nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Neuenkirchen-Vörden - zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Am Dienstag, 21. November 2023, zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Straße An der Aue ein. Die Personen erbeuteten Schmuck und Bargeld. Ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus ereignete sich außerdem zwischen 17.10 Uhr und 18.20 Uhr in der Straße Mußteilswall. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 17. November 2023, 18.00 Uhr und Montag, 20. November 2023, 7.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen das Schloss der Hintereingangstür eines Gebäudes in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 21. November 2023, 18.12 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus verfügte der Pkw über keinen gültigen Versicherungsschutz. Das Kennzeichenpaar sowie die Zulassungspapiere wurden beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 45-jährige Halterin aus Vechta, die die Fahrt zuließ, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 21. November 2023, 16.39 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Steinfeld mit einem Pkw die Hufeisenstraße in Steinfeld, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. November 2023, von 04.00 Uhr bis 19.20 Uhr wurde in Visbek, Bremer Tor, ein schwarzer Opel Astra Cabriolet, der auf dem dortigen Grundstück geparkt wurde, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und an der Heckseite beschädigt. Die unfallverursachende Person setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen

