Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzende Pressemitteilung zum Polizeieinsatz in Delmenhorst

Ermittlungen zum Axt-Angriff und polizeilichem Schusswaffeneinsatz

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezugnahme: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5653776

Wie bereits berichtet, kam es gestern Abend, 20. November 2023, in Delmenhorst im Rahmen eines Angriffs auf Polizeibeamte mit einer Axt zu einem Schusswaffeneinsatz, bei dem ein 25-jähriger Mann aus Delmenhorst schwer verletzt wurde.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat in der Nacht noch den Tatort übernommen, Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es im Vorfeld zu Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße gekommen ist, an denen auch der 25-jährige Mann beteiligt gewesen ist. Im Rahmen dieser Streitigkeiten wurde auch ein 32-jähriger Mann aus Delmenhorst leicht verletzt. Ein Hausbewohner hatte den Notruf abgesetzt. Im weiteren Verlauf hatte der 25-jährige Mann aus seiner Wohnung im Mehrfamilienhaus eine Axt geholt und das Haus verlassen.

Nach ersten Angaben von Zeugen, begab sich der 25-jährige Mann von der Gerhart-Hauptmann-Straße lautstark und in bedrohlicher Art und Weise auf den Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße Am Wehrhahn und schlug dort mit der Axt auf einen Pkw ein. Als hier die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, griff der 25-jährige Mann unvermittelt einen 27-jährigen Polizeibeamten mit der Axt an, woraufhin es zur Schussabgabe durch den Polizeibeamten gekommen ist.

Der schwer verletzte Mann wurde umgehend durch die Polizei notversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Alle eingesetzten Polizeibeamten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Die Betreuung des Angehörigen des 25-jährigen Mannes sowie der Polizeibeamten wurde veranlasst.

Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. Zur Prüfung, ob sich der Polizeibeamte aufgrund des Schusswaffeneinsatzes gegen den 25-jährigen Mann strafbar gemacht haben könnte, hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen zum Schusswaffeneinsatz, den Umständen des Angriffes sowie des Sachverhaltes im Vorfeld dauern aktuell an. Einzelheiten oder Hintergründe - auch zu den Streitigkeiten -, genaue zeitliche und örtliche Abläufe können derzeit nicht bekannt gegeben werden und sind Teil der Ermittlungen.

In den Medien wird außerdem berichtet, dass auch Passanten bedroht worden sein sollen. Dieser Umstand ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sollte es Opfer geben, die sich in diesem Zusammenhang in einer solchen Situation befunden haben oder Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden diese gebeten, sich an die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter 04471-18600 zu wenden.

