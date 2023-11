Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Zeugenaufruf nach Einbruch bei einem Metallbaubetrieb

Zwischen Sonntag, 19. November 2023, 20.00 Uhr, und Montag, 20. November 2023, 10.30 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf das Betriebsgelände eines metallverarbeitenden Betriebes in der Königstraße. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Bösel - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Montag, 20. November 2023, wurde gegen 17.00 Uhr ein 18-jähriger, noch in der Probezeit befindlicher Führer eines PKW-Wohnwagengespanns aus Cloppenburg auf der Garreler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war. Zudem waren am Wohnwagen abgemeldete, nicht für den Anhänger ausgegebene Kennzeichen angebracht. Der Wohnwagen war also weder zugelassen, noch pflichtversichert. Darüber hinaus transportierte der 18-Jährige in seinem Pkw auch noch vorschriftswidrig Autobatterien. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 20. November 2023, gegen 05.50 Uhr, kam es auf dem Oldenburger Ring zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe befuhr die Straße "Zu den Weiden" in Richtung Friesoythe und beabsichtigte im Streckenverlauf, nach links auf die Landesstraße L831 in Fahrtrichtung Bundesstraße B72 aufzubiegen. Hierbei übersaht sie eine von dort kommende 53-jährige PKW-Fahrerin aus dem Saterland. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Saterländerin leicht verletzt wurde. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten mittels eines Abschleppers geborgen werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 5000 Euro.

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. November 2023, kam es um 14.45 Uhr auf der Böseler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 23-jähriger Fahrer eines Trecker-Anhänger-Gespanns mit zwei Anhängern, auf denen Mais geladen war, befuhr die Böseler Straße in Fahrtrichtung Bösel. Im dortigen Kurveneingang wurde das Gespann von einem grauen VW SUV überholt. Beiden Fahrzeugen kam Gegenverkehr entgegen. Um einen Zusammenstoß zwischen dem Geländewagen und dem entgegenkommenden Verkehr zu verhindern, bremste der 23-Jährige sein Gespann ab. Hierdurch geriet es ins Schleudern, woraufhin beide Anhänger in die Berme kippten. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Der Fahrer des SUV sowie auch die entgegenkommenden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell