Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 38-jährige Golf-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 38-jährige VW Golf-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Heessener Straße/Afyonring am Freitag, 4. August gegen 13.40 Uhr. Ein 48-jähriger Kia-Fahrer hatte zuvor den Afyonring in südlicher Richtung befahren, um dann in den Kreisverkehr zu fahren. Die 38-jährige Golf-Fahrerin befuhr die Heessener Straße in östlicher Fahrtrichtung und stieß mit dem Kia im Kreisverkehr zusammen. Die 38-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 12.000,- Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell