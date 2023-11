Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

Am Sonntag, 19. November 2023, gegen 5.20 Uhr, wurde der Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. Der Vorfall ereignete sich in der Lohner Straße vor einer Bar. Demnach war einem 27-jährigen Mann die Geldbörse eines Freundes heruntergefallen. Ein bislang unbekannter Täter hatte daraufhin die Geldbörse aufgehoben. Doch statt sie ihm wiederzugeben, nahm der Unbekannte die Geldbörse an sich und stieg mit weiteren unbekannten Personen in einen schwarzen Audi mit Osnabrücker Kennzeichen und fuhr in Richtung Lohne davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Einbruch

Am Sonntag, 19. November 2023, zwischen 12.00 Uhr und 23.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Zur Freilichtbühne und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Es wurden Fahrzeugpapiere sowie -schlüssel, eine hochwertige Jacke und Ausweisdokumente entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Bakum - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 18. November 2023, in der Zeit von 09.45 Uhr bis 17.00 Uhr brachen unbekannte Personen in der Beethovenstraße in ein Wohnhaus ein. Anschließend wurden die Räume des Einfamilienhauses durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 11. November und Sonntag, 19. November 2023 zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen Skoda Fabia, welcher auf einem Hof eines Wohnhauses in der Harmer Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Steinfeld - Verdacht der Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 19. November 2023, um 12.20 Uhr, fuhren ein 59-jähriger Autofahrer und ein 63-jähriger Autofahrer auf der Großen Straße. Als der 59-jähriger Mann verkehrsbedingt zum Stehen kam, fuhr der 63-jährige Mann hinten auf. Nachdem beide Autofahrer ausgestiegen waren und der 59-jährige Papier und Stift für den Personalienaustausch holen wollte, stieg der andere Unfallbeteiligte wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Da eine Zeugin u.a. ein Foto vom Pkw gemacht hatte, konnte die Polizei den tatverdächtigen Unfallflüchtigen wenig später ausfindig machen. Im weiteren Verlauf ergab sich hier der Verdacht, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Es wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Blutprobenentnahme angeordnet.

Vechta - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Von Freitag, 03. November 2023, 18.00 Uhr bis Freitag, 17. November 2023, 17.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Straße An der Hohen Bank auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier versuchten sie sich gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen. Das Gebäude wurde nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Imbiss

Von Donnerstag, 16. November 2023, 21.30 Uhr bis Freitag, 17. November 2023, 07.00 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in der Oyther Straße in einen Imbiss ein. Sie entnahmen einen Tresor, welcher aufgebrochen auf den Hinterhof zurückgelassen wurde. Das darin befindliche Bargeld wurde entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Freitag, 17. November 2023, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.10 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Driverstraße auf das Gelände des Fahrradstandes der Oberschule. Hier beschädigten sie das Vorderrad und die Vorderbremse eines blau, grünen Mountainbike des Herstellers Bulls. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Am Freitag, 17. November 2023, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr trat eine bislang unbekannte Person mutmaßlich gegen ein Garagentor in der Straße Astrup. Dadurch wurde das Garagentor beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Abfalltonne geriet in Brand

Am Sonntag, 19. November 2023, gegen 17.40 Uhr, geriet eine Mülltonne in der Straße Mühlenhof in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Vörden abgelöscht. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden.

Lohne - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Samstag, 18. November 2023, zwischen 14.45 Uhr und 15.50 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Christoph-Bernhard-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bislang ist noch nicht bekannt, ob und was entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

