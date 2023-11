Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Zeugen verhindern Diebstahl

Am Sonntag, 19. November 2023, um 18.25 Uhr, rissen zwei bislang unbekannte, männliche Personen das Kupferfallrohr an einem Kriegerdenkmal im Kellerdamm ab und wurden dabei von Zeugen gestört und angesprochen. Diese flüchteten daraufhin. Es soll sich bei den Personen um junge Männer gehandelt haben - einer trug eine Camouflage-Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Ramsloh - In Schulzentrum eingedrungen und Schaden angerichtet

In der Zeit zwischen Freitag, 17. November 2023, 18.00 Uhr und Sonntag, 19. November 2023, 14.00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen in das Schulzentrum in der Schulstraße ein. Hierbei beschädigten sie mehrere Glasfronten von Türen und eine Fensterfront. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Barßel - Unbekannte Person beschädigt Holzzaun

Am Sonntag, 19. November 2023, kletterte eine bislang unbekannte Person über einen Holzzaun und betrat unbefugt ein Grundstück in der Marschstraße. Aufgrund von Hundegebell verließ die unbekannte Person das Grundstück. Der Holzzaun wurde dabei beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 19. November 2023, um 6.18 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Böseler Straße in Richtung Bösel. Hier überfuhr er aus bislang unbekannter Ursache den Kreisverkehr und kam dann nach rechts von Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er einen Bauzaun und fuhr gegen ein Garagentor. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 19. November 2023, gegen 13.50 Uhr, fuhr eine 22-jährige Autofahrerin auf dem Karpfendamm in Richtung Barßel. Bei der Kreuzung zur Westmarktstraße bog sie nach rechts ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer jugendlichen Pedelec-Fahrerin aus Barßel, welche die Straßenseite kreuzte, um in den Karpfendamm zu fahren. Die Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Friesoythe - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 14. November 2023, 14.00 Uhr und Freitag, 17. November 2023, 14.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen das hintere Kennzeichen eines VW Crafter, welcher in der Thüler Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

