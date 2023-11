Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Sedelsberg - Verkehrsunfall

Am Samstag, 18. November 2023, gegen 14:40 Uhr, kommt es auf der Bundesstraße 72 in 26683 Saterland OT Sedelsberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau aus Filsum befährt mit ihrem Opel Vivaro die Bundesstraße in Fahrtrichtung Friesoythe und kommt aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippt auf die Seite und muss geborgen werden. Es entsteht ausschließlich Sachschaden am verunfallten PKW sowie an der angrenzenden Leitplanke. Für die Dauer der Bergung wird eine Vollsperrung der B72 eingerichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

26676 Barßel OT Barßelermoor - Diebstahl von Kraftstoff

Am Samstag, 18. November 2023, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr, kommt es am Möhnedamm in 26676 Barßel zu einem Diebstahl von Kraftstoff (Benzin). Durch bisher unbekannte/n Täter wurde aus einem an einem Wohnhaus abgestellten Dodge Challenger Benzin abgesaugt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-922200 entgegen.

26169 Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 19. November 2023, gegen 06:20 Uhr, kommt es auf der Böseler Straße in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Friesoythe befuhr mit seinem Peugeot die Böseler Straße in Fahrtrichtung Bösel und verunfallte aus bisher ungeklärten Gründen im Bereich des Kreisverkehres Böseler Straße/ Oldenburger Ring. Durch den Verkehrsunfall entstand ausschließlich Sachschaden, dieser wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell