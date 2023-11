Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Parkplatzrempler + Audi flüchtet nach Unfall + Amtsgericht beschmiert + Heizstrahler geklaut + Streit um Parkplatz +

Dillenburg (ots)

Herborn: Parkplatzrempler

Bereits am Freitag (20.10.2023), in dem Zeitraum von 16:05 Uhr bis 16:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Konrad-Adenauer-Straße. Ein Unbekannter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den schwarzen VW Scirocco eines 54-jährigen Herborner und flüchtete anschließend. An dem Scirocco entstand ein Lackschaden am hinteren linken Kotflügel. Die Polizei beziffert den Schaden auf 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn (02771/4705-0) zu melden. (DH)

Greifenstein: Audi flüchtet nach Unfall

Auf der Landestraße 3044 zwischen Odersberg und Münchhausen ereignete sich am Mittwoch (01.11.2023), um 17:49 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Breitscheider fuhr mit seinem blauen Golf aus Richtung Münchhausen kommend in Richtung Odersberg. Auf dieser Strecke kam ihm ein Unbekannter mit seinem Audi auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Breitscheider versuchte noch auszuweichen, konnte einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Audi Fahrer hielt nicht an und flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem aufgefundenen Außenspiegelteil dürfte es sich um einen Außenspiegel eines silbernen Audi A6/S6, A7 oder A8 ab dem Baujahr 09/22 handeln. Den Schaden an dem Golf beziffert die Polizei mit 3.000 Euro. An dem Audi dürfte an der linken Seite auch ein Schaden entstanden sein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Herborn (02772/4705-0) um Hinweise. (DH)

Dillenburg: Amtsgericht beschmiert

In dem Zeitraum von Freitag (27.10.2023), 16:00 Uhr, bis Montag (30.10.2023), 08:00 Uhr, besprühte ein Unbekannter die Hauswand des Gebäudes des Amtsgerichts. An die Hauswand Richtung Hofgarten sprühte er drei Schriftzüge in verschiedenen Farben. Der Schaden liegt bei ca. 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0). (DH)

Wetzlar: Heizstrahler geklaut

Ein Unbekannter entwendete zwischen Dienstag (31.10.2023), 22:15 Uhr, und Donnerstag (02.11.2023), 10:30 Uhr, auf dem Kornmarkt aus dem Außenbereich eines Gastronomiebetriebs einen Heizstrahler der Marke Sunwood Dutch Design. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der Wert des Heizstrahlers wird auf 1.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (DH)

Aßlar: Streit um Parkplatz

Auf dem Gelände eines Schnellrestaurants in der Hermannsteiner Straße kam es am Donnerstag (02.11.2023), um 18:37 Uhr, zu einer Bedrohung. Eine 21-jährige Wetzlarerin parkte ihren PKW auf dem Parkplatz. Ein unbekannter Ford Kuga Fahrer, der ebenfalls an dieser Stelle parken wollte, forderte sie auf, wegzufahren. Als die Wetzlarerin darauf nicht einging, drohte er nach deren Angaben ihre Reifen platt zu stechen und sie zu schlagen. Vermutlich fotografierte die junge Frau den weißen Kuga mit Weilburger Zulassung. Daraufhin ging die Begleiterin des Unbekannten offenbar auf sie zu, küsste sie im Nackenbereich und forderte sie auf das Foto wieder zu löschen. Anschließend bestellten die beiden Unbekannten dort Essen und fuhren davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (DH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell