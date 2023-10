Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Leichtverletzt nach Unfall auf A45 in Wetzlar+Exhibitionist in Biedenkopf-Fahrzeug mit Dillenburger Kennzeichen gesucht+Heckscheibe eingeschlagen+Unfallfluchten+Hakenkreuz an Außenfassade geschmiert

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Tank von Gefahrguttransporter bei Unfall aufgerissen - Sperrung der Fahrbahn bis in die Morgenstunden

Nachdem ein Lastwagen am Montagabend (30.10.2023) auf der Autobahn 45 in Wetzlar von der Fahrbahn abkam, waren Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein 54-jähriger Fahrer war gegen 18.00 Uhr mit seinem LKW, welcher Gefahrgut geladen hatte, auf der Autobahn in Richtung Hanau unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen platzte ein Reifen, der LKW geriet von der Fahrbahn ab und kam in einer Schräglage in der Böschung zum Stehen. Dabei verrutschte die Ladung, der Tank riss auf und mehrere Liter Diesel liefen aus. Der 54- erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und kam vorsorglich in eine Klinik. Die umfangreichen Arbeiten der Einsatzkräfte führte zur Voll- Bzw. Teilsperrung der Fahrbahn in Richtung Hanau für mehrere Stunden. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die Sperrmaßnahmen.

Biedenkopf - Exhibitionist im Auweg/ Marburger Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein bislang Unbekannter exhibitionistische Handlungen an sich durchführte, bittet die Marburger Polizei im Zeugenhinweise. Am 19.10.2023 war eine 16-Jährige zu Fuß auf der Hospitalstraße unterwegs. Sie lief in Richtung des Auwegs. Gegen 18:15 Uhr bemerkte sie einen roten Kleinwagen mit Dillenburger Kennzeichen, der ihr folgte. In Höhe der dortigen Gerüstau-Firma fuhr das Auto neben neben die Jugendliche. Der Fahrer ließ das Fenster herunter und versuchte das Mädchen in ein Gespräch zu verwickeln, während er onanierte. Die 16-Jährige ignorierte den Mann, der daraufhin in seinem Kleinwagen davonfuhr.

Die Polizei bittet nun um Hinweise:

- Wer kann Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben? Laut der Geschädigten hatte er ein südländisches Aussehen, war 35-38 Jahre alt und hatte kurz rasierte dunkle Haare, zudem einen Vollbart und eine breite Nase. Er hatte eine kräftige Statur und einen Bauchansatz.

- Wer kann Hinweise zu dem roten Kleinwagen des Exhibitionisten geben? Es soll sich um einen zweitürigen Pkw, möglicherweise ein Opel oder VW, mit DIL-Zulassung (Lahn-Dill-Kreis) handeln. Am Innenspiegel des Fahrzeugs hing eine Gebetskette.

- Wem ist das Auto vor oder nach der Tat im Bereich Biedenkopf aufgefallen?

- Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen. (KM)

Dillenburg: Heckscheibe eingeschlagen

Einen Schaden in dreistelliger Höhe hinterließen Unbekannte an einem Seat Ibiza, nachdem sie in der Jahnstraße die Heckscheibe des grauen Fahrzeuges einschlugen. Das Fahrzeug parkte am Montag (30.10.23) zwischen 07.50 und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0.

Herborn: Unfallflucht in Merkenbach

Etwa 300 Euro wird die Reparatur an einem Ford kosten, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den weißen Transit in der Weilburger Straße am linken Außenspiegel touchierte. Zeugen, die den Unfall zwischen 14.00 Uhr am Freitag (27.10.23) und 06.30 Uhr am Montag (30.10.23) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/4705-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Hakenkreuz geschmiert

An der Fassade einer Schule in der Jahnstraße schmierten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr am Freitag (27.10.23) und 07.00 Uhr am Montag (30.10.23) in verschiedenen Farben Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt und ein umgedrehtes Hakenkreuz. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Dillenburg unter 02772/907-0 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg: Unfallflucht in Eibeslhausen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Eiershäuser Straße den Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Die Unfallflucht ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, zwischen 22.00 Uhr am Mittwoch (25.10.23) und 10.00 Uhr am Donnerstag (26.10.23). Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell