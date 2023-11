Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Radlauf an PKW beschädigt + Unbekannte versuchen in KiTa einzubrechen + Delle in Heckschürze

Dillenburg (ots)

Haiger: Radlauf an PKW beschädigt

In der Straße "Am Graben" ereignete sich am Donnerstag (26.10.2023) in der Zeit zwischen 14:25 Uhr und 16:16 Uhr ein Unfall zwischen einem unbekannten Fahrzeugführer und einem geparkten roten Daihatsu Sirion. Der 53-jährige Eschenburger parkte seinen Daihatsu vorwärts vor dem Schuhgeschäft Deichmann ein. Als er später zurückkehrte, bemerkte er die frische Unfallbeschädigung am hinteren linken Radlauf des Sirions. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Offenbar stieß er beim Ein- oder Ausparkten gegen den geparkten Daihatsu. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unbekannten und seinem Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dillenburg (02771/907-0). (DH)

Wetzlar-Naunheim: Unbekannte versuchen in KiTa einzubrechen

Wie die Polizei jetzt erfuhr, versuchten Unbekannte an der Kita in der Schulstraße ein Fenster aufzuhebeln. Glücklicherweise gelang dies nicht und es blieb bei einem Schaden an dem Fensterrahmen. Dieser liegt bei ca. 200 Euro. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchversuchs ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Bemerkt wurden die Aufbruchsversuche offenbar erstmalig am 22.09.2023. Zeugen, die in dem Zeitraum bis zum 22.09.2023 verdächtige Beobachtungen machten, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (DH)

Eschenburg-Hirzenhain: Delle in Heckschürze Zwischen Montag (23.09.2023), 17:00 Uhr und Mittwoch (25.09.2023), 13:20 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Ringstraße. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den, in Höhe der Hausnummer 21, geparkten Skoda Fabia einer 72-jährigen Eschenburgerin. An dem Skoda entstand ein Schaden im linken Bereich der Heckschürze, der von der Polizei auf 1.500 Euro beziffert wird. Unfallzeugen und Hinweise zu dem Unbekannten und seinem Fahrzeug nimmt die Polizei in Dillenburg (02771/ 907-0) entgegen. (DH)

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell