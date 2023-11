POL-CLP: Pressemitteilung 18./19.11.23

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen Am Fr., 17.11.2023, gg. 12.30 h befuhr ein 42-jähriger aus Menslage mit seinem Pkw zunächst die Molkenstraße in Bakum/Harme in Rtg. Vechtaer Straße/L 843. Er wollte diese Straße dann in Rtg. Zur alten Schule überqueren. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtberechtigten Pkw eines ...

mehr