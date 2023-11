Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta vom 17./18.11.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Am Fr., 17.11.2023, gg. 12.30 h befuhr ein 42-jähriger aus Menslage mit seinem Pkw zunächst die Molkenstraße in Bakum/Harme in Rtg. Vechtaer Straße/L 843. Er wollte diese Straße dann in Rtg. Zur alten Schule überqueren. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtberechtigten Pkw eines 72-jährigen aus Lohne, der dort in Rtg. Vechta unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Sowohl der Verursacher als auch der 72-jährige und dessen 72-jährige Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 14.000,- Euro.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17.11.2023, 16:40 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Lohne den Möhlendamm in Lohne und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille festgestellt. Es folgte eine Blutentnahme beim Beschuldigten. Ferner wurde festgestellt, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 17.11.2023, 22:05 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Vechta die Schwichtelerstraße in Vechta und wird einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergab ein Drogenvortest, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde entsprechend ein Straf- bzw. Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag 18.11.2023, 02:48 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Georgier mit einem VW Transporter die Hauptstraße in Visbek. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab ein Atemalkoholwert von 0,56 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mo., 13.11.2023, gg. Nachmittag kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Pkw, des Geschädigten. Unfallort: Südring 33, 49401 Damme. Sachschaden: ca. 2000 Euro. Anschließend entfernt sich der Verkehrsteilnehmer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Beschädigt wird ein weißer Audi A6.

