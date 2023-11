Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 17. bis 18.11.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum Donnerstag, 16.11.2023, 20 Uhr bis Freitag 17.11.2023, 06 Uhr wurden beide KfZ-Kennzeichen CLP-MM 497 von einem auf dem Parkplatz eines Cloppenburger Verbrauchermarktes an der Anemonenstraße abgestellten PKW entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Garrel - Garagenbrand

Am Freitag, 17.11.2023 gegen 20:48 Uhr wurde der Brand einer Garage in der Bunzlauer Straße 3 in Garrel gemeldet. Das Feuer konnte durch die FFW Garrel gelöscht werden. Aus bislang unbekannter Ursache entstand hier ein geschätzter Sachschaden von 30.000 Euro.

Essen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 17.11.2023 gegen 10:05 Uhr, kam es in Essen, An der B68, zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Essen befuhr die B68 in Richtung Quakenbrück und beabsichtigte nach links in die Straße "Uhlenflucht" abzubiegen. Zuvor musste er verkehrsbedingt warten. Eine 31-jährige Essenerin fuhr mit ihrem PKW auf das wartende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12500 Euro.

Garrel OT Varrelbusch - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 17.11.2023 gegen 10:20 Uhr, kam es in Varrelbusch, Garreler Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Varrelbusch befuhr die Garreler Straße in Richtung Garrel und beabsichtigte nach links in die Straße "Pämerhauk" abzubiegen. Zuvor musste er verkehrsbedingt warten. Eine 75-jährige Molbergerin fuhr mit ihrem PKW auf das wartende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Die Molbergerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 17.11.2023 gegen 09:45 Uhr, kam es in Garrel, Hinterm Esch, zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger PKW Fahrer aus Cloppenburg fuhr von einem Grundstück auf die Straße "Hinterm Esch". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 62-jährigen aus Uelzen. Der Uelzener wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum, Donnerstag 16.11.2023, 18 Uhr bis Freitag, 17.11.2023, 09 Uhr wurde der auf einem Parkstreifen an der Straße "Brookweg" in Cloppenburg abgestellte PKW vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell