Emstek - Diebstahl eines Kolbenkompressors

Zwischen Mittwoch, 15. November 2023, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 16. November 2023, 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Geräteschuppen in der Bahnhofstraße einen Kolbenkompressor des Herstellers KRONEN. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Molbergen OT Grönheim - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Donnerstag, 09. November 2023, 21.00 Uhr, und Freitag, 10. November 2023, 07.00 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter in der Straße Am Kreuzberge den rechten Hinterreifen eines schwarzen MERCEDES 200E eines 60-Jährigen aus Grönheim. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Der PKW war im Tatzeitraum auf einem Parkstreifen gegenüber von der Wohnanschrift des Geschädigten abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es um 09.15 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 82-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen wollte mit seinem Pkw von einer Seitenstraße nach links auf die Cloppenburger Straße auffahren. Hierbei übersah er einen auf der Cloppenburger Straße bevorrechtigten 56-jährigen Fahrzeugführer aus Peheim, welcher beabsichtigte, nach links in die Seitenstraße einzufahren. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 4500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es um 12.35 Uhr auf der Ermker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Lilienthal befuhr mit seinem schwarzen SKODA die Ermker Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Dort kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem weißen Kleintransporter. Am Fahrzeug des Lilienthalers entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es um 12.45 Uhr in der Straße Markgrafenheide zu einem Verkehrsunfall: Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Ermke befuhr die Markgrafenheide in Fahrtrichtung Norden. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus den Niederlanden befuhr den Steinkamp in Fahrtrichtung Westen. Im Kreuzungsbereich missachtete der Ermker die Vorfahrt des Niederländers. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der PKW des Ermkers auf die Seite fiel. Hierdurch wurde der Beifahrer des 52-Jährigen, ein 15-Jährigers aus Molbergen, leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 8000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. November 2023, kam es um 14.15 Uhr auf dem Alten Emsteker Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 35-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr den Alten Emsteker Weg in Fahrtrichtung Cloppenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Streckenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Straßenschild und prallte letztlich frontal gegen einen Straßenbaum. Der 35-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 12950 Euro.

