Vechta - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 14. November 2023, um 17.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person gewaltsam bei einer Schule im Philosophenweg im Außenbereich die Führungsschiene der Rollläden aus der Verankerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 15. November 2023, gegen 20.00 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Diepholz auf der Münsterstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die ausländische Fahrerlaubnis seine Gültigkeit verloren hatte, da der Mann bereits länger als 6 Monate seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Fahren unter dem Einfluss von Drogen

Am Mittwoch, 15. November 2023, gegen 22.00 fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Diepholz auf der Bahnhofstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 15. November 2023, gegen 7.40 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Vechta auf der Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Vechta wollte von der Straße Pickerskamp auf die Oldenburger Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem bevorrechtigten Fahrradfahrer. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Versuchter Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Montag, 13. November 2023, und Dienstag, 14. November 2023, schlugen unbekannte Personen in Damme, Vördener Straße, die Heckscheibe eines Ford Transit ein und versuchten in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 15. November 2023, gegen 00.45 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters aus Neuenkirchen-Vörden im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

