Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Mittwoch, 15. November 2023 gegen 11:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall im Gebäude einer Schule in Damme an der Schützenstraße. Hierbei soll es zu einem Übergriff auf eine jugendliche Schülerin gekommen sein. Der Täter habe aber von der Schülerin abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Schülerin wurde nicht verletzt. Die Polizei hat in diesem ...

mehr