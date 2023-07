Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrer bei Alleinunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Simmerath (ots)

Ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Düren ist am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Lammersdorfer Straße schwer verletzt worden.

Der Mann war nach aktuellen Erkenntnissen auf der Landstraße in Richtung Lammersdorf unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Auto auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und krachte dort in einen Zaun. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nach derzeitigen Informa-tionen nicht beteiligt.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell