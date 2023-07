Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am Wochenende Kontrollen in der Eifel durchgeführt. Bei den Geschwindigkeitskontrollen auf der Hahner Straße wurden insgesamt 419 Fahrzeuge gemessen. 72 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. 53 kamen mit einem Verwarngeld davon, die übrigen 19 müssen mit einem Bußgeld rechnen. Der schnellste Pkw wurde mit 113 km/h, das schnellste Motorrad mit 131 km/h gemessen. In diesen Fällen droht den Fahrern ein Fahrverbot. 16 Motorradfahrer hielten sich nicht an das Streckenverbot bei Steckenborn. Auch sie mussten ein Verwarngeld zahlen. (am)

