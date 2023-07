Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in Eschweiler - Zoll, Stadt Eschweiler und Polizei Aachen zusammen unterwegs

Eschweiler (ots)

Gemeinsam kontrollierten Mitarbeiter des Zolls, des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Eschweiler, sowie der Polizei Aachen am Freitagabend (28.07.23) den Straßenverkehr und verschiedene Lokalitäten in der Innenstadt von Eschweiler. Auch die Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler, Nadine Leonhardt, sowie Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach verschafften sich einen Eindruck von der Lage in Eschweiler.

Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte vier Lokalitäten in der Indestraße, der Englerthstraße und der Dürener Straße unter den Gesichtspunkten ihrer einzelnen Zuständigkeitsbereiche ins Visier. Eine Shisha-Bar musste vorübergehend geschlossen und durch die Feuerwehr gelüftet werden, weil die CO-Werte im Innenraum zu hoch waren. In einem Kiosk fanden die Polizisten bei einer Person eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, die sichergestellt wurde. In einer anderen Shisha-Bar stellte der Kommunale Ordnungsdienst zwei Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz fest.

Im fließenden Straßenverkehr kontrollierten die Beamten in der Indestraße und der Aachener Straße insgesamt fast 100 Fahrzeuge und stellten dabei neun Ordnungswidrigkeiten fest. Zwei Fahrer waren außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Nadine Leonhardt betonte die wichtige und stets reibungslose Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadtverwaltung. Sie unterstrich die große Bedeutung einer neuen Polizeiwache und einer gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst in der Innenstadt.

Im Rahmen des Liegenschaftsprojektes der Polizei Aachen finden derzeit Gespräche zwischen der Stadt Eschweiler und der Polizei Aachen statt, in denen es um eine mögliche gemeinsame Liegenschaft in Eschweiler geht. Beide Seiten wollen dazu zeitnah in den engeren Austausch miteinander gehen.

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach zeigte sich zufrieden mit der Kontrollaktion: "Durch unsere Präsenz und unsere Kontrollmaßnahmen zeigen wir den Bürgerinnen und Bürgern von Eschweiler, dass wir da sind und ihre Sorgen, mit denen sie an uns herantreten, ernst nehmen. Wir werden immer wieder solche gemeinsamen Kontrollaktionen durchführen, weil wir eine Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls nicht akzeptieren werden und weil wir Straftaten entschlossen gegenüberstehen." (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell