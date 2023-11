POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg, Emsland und Osnabrück

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Landkreise Cloppenburg, Emsland und Osnabrück

Cloppenburg/Vechta (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

+++ Staatsanwaltschaft und Polizei gehen mit Großeinsatz erfolgreich gegen Betäubungsmittelkriminalität in der Region vor. +++

Ausgangspunkt der über mehrere Monate geführten Ermittlungen ist der Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Tatverdacht richtet sich hier insbesondere gegen drei 22-jährige Männer aus Lastrup bzw. Herzlake.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stehen darüber hinaus 18 weitere Personen aus dem familiären und sozialen Umfeld der drei Haupttäter im dringenden Verdacht, sie beim Beschaffen und Verkaufen der Drogen tatkräftig unterstützt zu haben. Einige dieser Personen waren bereits in vorausgegangenen Einsätzen in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler geraten: Am Nachmittag des 12. Oktober 2023 war ein heranwachsender Fahrzeugführer in eine Verkehrskontrolle geraten. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges und später auch seiner Wohnung fanden die Beamten größere Mengen an Betäubungsmitteln und Bargeld. Der Heranwachsende wurde daraufhin vorläufig festgenommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5625349).

Auf den heutigen Großeinsatz wurde in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg, Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Koziolek, seit vielen Monaten intensiv hingearbeitet. So waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld des heutigen Einsatzes durch einen Richter drei Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt 19 Wohn- und Gewerbeobjekte in den Landkreisen Cloppenburg, Emsland und Osnabrück erlassen worden.

Die Beschlüsse wurden seit den frühen Morgenstunden mit einem großen Kräfteaufgebot vollstreckt. Insgesamt waren zahlreiche Polizeibeamtinnen und -beamte in diesen Einsatz eingebunden. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurde dabei von Kräften unterschiedlichster Dienststellen unterstützt, darunter u.a. die Polizeidirektion Oldenburg, die Polizeidirektion Osnabrück, die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen und das Polizeipräsidium Münster. Auch Spezialkräfte und Rauschgiftspürhunde waren im Einsatz. Die drei Hauptverdächtigen, gegen die bereits ein Haftbefehl vorlag, konnten in Wohnhäusern in Lastrup bzw. Herzlake angetroffen und festgenommen werden. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 39-jähriger Mann aus Lastrup, wurde vorläufig festgenommen, nachdem die Ermittler im Zuge der Durchsuchung seiner Wohnung eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden hatten. Er wird am morgigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Ltd. PD Jörn Kreikebaum resümiert: "Der gemeinsame Plan von Staatsanwaltschaft und Polizei, diesen kriminellen Strukturen wirksam entgegenzutreten, wurde heute mit einem großen Kräfteaufgebot erfolgreich in die Tat umgesetzt. Die Grundlage dieses Erfolgs bildet eine intensive und ausdauernde Ermittlungsarbeit sowie eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, wofür ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte."

Neben den vier Festnahmen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, darunter große Mengen an Rauschgift (u.a. Kokain und Haschisch samt dafür erforderlicher Herstellungs-Utensilien), höhere Summen an Bargeld, einige Luxusgüter (Uhren und Schmuck), diverse Mobile Devices und nicht zuletzt auch Waffen sowie Geschäftsunterlagen. Auch drei, zum Teil hochwertige PKWs, wurden im Rahmen der Vermögensabschöpfung beschlagnahmt.

"Mit dem Aufdecken dieses Netzwerkes ist der Polizei erneut ein großer Ermittlungserfolg gegen kriminelle Strukturen gelungen. Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften, die an den heutigen Durchsuchungen beteiligt waren und natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen, die über mehrere Monate engagiert ermittelt und die Maßnahmen professionell vorbereitet haben", so Polizeipräsident Johann Kühme am Donnerstag.

Die polizeilichen Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Nun stehen die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel sowie abschließende und umfangreiche Nachermittlungen zu den beschlagnahmten Gegenständen an.

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta