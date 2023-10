Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund und einer vorläufigen Festnahme

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, gegen 16.00 Uhr, fiel Polizeibeamten in der Vlämische Straße ein heranwachsender Autofahrer aus Lastrup aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Sie entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Als der Autofahrer im Rahmen der Kontrolle die Türen öffnete, nahmen die Polizeibeamten Cannabisgeruch wahr. Außerdem hatten sie den Verdacht, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest konnte nicht durchgeführt werden, sodass später die Blutentnahme folgte. Durch die Gesamtumstände hatten die Polizeibeamten auch den Verdacht, dass der Mann im Besitz von Drogen sein könnte. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch einen Richter die Durchsuchung des Pkw und später auch der Wohnung angeordnet. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Polizeibeamten zunächst einen Grinder mit Cannabisanhaftungen. Im weiteren Verlauf der Durchsuchung wurde zudem eine Tüte mit mehreren hundert Gramm Kokain im Fahrzeug aufgefunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizeibeamten weitere, größere Mengen Betäubungsmittel. Neben den Drogen wurden außerdem das Mobiltelefon sowie eine größere Menge Bargeld beschlagnahmt. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Essen (Oldenburg) - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrensportrad der Marke Bulls street cross, welches unverschlossen am Bahnhof in Essen (Oldenburg) am dortigen Fahrradstand abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 8. Oktober 2023, 19.00 Uhr und Montag, 19.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrensportrad der Marke Bulls Cross Bike 1, welches verschlossen in einem Carport im Prozessionsweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis /Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, um 16.45 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Lastrup auf dem Drechslerweg und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier mussten sie feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem wurden auf dem Beifahrersitz mutmaßliche Cannabisprodukte aufgefunden und sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, gegen 9.15 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg auf dem rechtsseitigen Geh- und Radweg der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Emsteker Straße. Aufgrund einer Kante auf dem Boden verlor er das Gleichgewicht und stürzte gegen einen Zaun neben der Fahrbahn. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023 zwischen 2.30 Uhr und 12.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Ford Focus, welcher in der Bether Straße geparkt stand. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Hoheging - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, gegen 14.10 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer auf der B213 stadteinwärts und musste hier verkehrsbedingt bremsen. Der dahinterfahrende 23-jährige Autofahrer aus Groß Berßen fuhr auf vorderen Wagen auf. Bei dem Unfall wurde der 55-Jährige sowie seine 48-jährige Beifahrerin und die 22-jährige Beifahrerin des 23-Jährigen leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstagnachmittag, 12. Oktober 2023, fuhr eine 41-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke am Sportplatz in der Sportallee, als hinter einer Hecke auf einem Rad ein Kleinkind hervorkam. Dabei kam es zum Unfall, wodurch das Kind leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Hoheging - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, befuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Emstek den Mittelweg und bog nach rechts Richtung Cloppenburg auf die B 213 ab. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem von links kommenden, 54-jährigen Lastwagenfahrer, welcher in Richtung Cloppenburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß rutschte die 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in den Pkw eines an der Ampel des Gegenverkehrs wartenden, 55-jährigen Mannes. Die 44-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, um 18.47 Uhr, wollte ein 22-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg von der Orffstraße nach rechts in die Cappelner Straße abbiegen. Dabei kam es zum Unfall mit einem von rechts kommenden Kind, das dort mit einem Fahrrad unterwegs war. Das Kind wurde leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, gegen 22.00 Uhr, rangierte eine unbekannte Person mit einem LKW im Kreuzungsbereich der Edith-Stein-Straße / Am Notbom. Dabei wurde eine Pipelinemarkierung am Straßenrand sowie ein Leitpfosten zerstört. Anschließend fuhr der LKW über die Straße Am Notbom in Richtung der Kreuzung Am Notbom/Vinner Weg/Im Holte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

