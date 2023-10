Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Durchsuchungsmaßnahmen der Ermittlungsgruppe im Rahmen einer Brandermittlung

Bezugnahmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5550247 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5592904

Am Dienstag, 4. Juli 2023, kam es zu einem Brand einer Doppelhaushälfte in der Willohstraße in Bösel.

In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei in den Morgenstunden des 12. Oktober 2023 drei Objekte in der Gemeinde Bösel.

Zuvor waren Durchsuchungsbeschlüsse auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch einen Richter erlassen worden. Die drei von der Durchsuchung betroffenen Männer im Alter von 36, 39 und 48 Jahren, alle wohnhaft in Bösel, stehen dabei im Fokus der Ermittlungen.

Die Durchsuchungen sollen weiteren Aufschluss über die Brandentstehung sowie die Hintergründe des Brandes und die möglichen Tatbeteiligungen geben.

Im Rahmen der heutigen polizeilichen Maßnahmen wurden u.a. Mobiltelefone sowie andere mobile Geräte beschlagnahmt. Diese müssen nun ausgewertet werden.

Nähere Informationen zu Hintergründen sowie einer möglichen Tatbeteiligung der betroffenen Personen und zu konkreten polizeilichen Maßnahmen können im Hinblick auf das laufende Verfahren nicht bekannt gegeben werden.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Oldenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell