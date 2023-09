Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Bösel - Bekanntgabe von Erkenntnissen zum Brand einer Doppelhaushälfte

Einrichtung einer Ermittlungsgruppe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 4. Juli 2023, gegen 03:52 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen Dachstuhlbrand. In der Folge wurde festgestellt, dass der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Bösel, in der Willohstraße, brannte (siehe hierzu PM vom 04. Juli 2023, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5550247).

Nachdem aus ermittlungstaktischen Gründen bislang noch keine Erkenntnisse zur Brandursache mitgeteilt werden konnten, geht die Polizei nun mit der nachfolgenden Erkenntnislage an die Öffentlichkeit:

Im Rahmen von Ermittlungen, unter Einbeziehung eines Brandursachensachverständigen, konnte hier eindeutig eine vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache festgestellt werden. Zudem wurde, wie die örtlichen Medien bereits berichteten, das betreffende Gebäude ungefähr zwei Wochen vor dem Brand mit mehreren seitenverkehrten Hakenkreuzen beschmiert. Deshalb hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unmittelbar nach dieser Gesamterkenntnislage eine Ermittlungsgruppe unter Einbindung des polizeilichen Staatsschutzes eingerichtet, die sich seitdem intensiv mit dem Fall befasst.

Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen konnte der Verdacht auf einen Zusammenhang zwischen dem Auftragen von seitenverkehrten Hakenkreuzen und dem Brand nicht erhärtet werden, so dass die Ermittlungen in alle Richtungen weitergeführt werden.

Im Zuge der Tatortarbeit erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung im und am Brandobjekt unter Einbeziehung von spezialisierten Kräften. Hier konnte diverses Beweismaterial sichergestellt werden. Das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamtes Niedersachsen wurde damit beauftragt, die Spuren auszuwerten und zu analysieren. Nähere Informationen können hier jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben werden.

Die intensiven Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Jedoch sind weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die über konkrete Informationen über die Brandlegung verfügen, aufgerufen, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471 18600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell