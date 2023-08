Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines Ackerschleppers

Am 30. August 2023, gegen 12.18 Uhr, ging die Meldung über einen Brand in der Friesoyther Straße ein. Während der Grubberarbeiten geriet ein Ackerschlepper in Brand. Durch die freiwilligen Feuerwehren Friesoythe und Markhausen, die mit 6 Fahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort waren, konnte das Feuer gelöscht werden. Der Schlepper wurde durch den Brand völlig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Hauswand

Am Donnerstag, den 29. August 2023, gegen 21.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen ein Wohnhaus am Schwaneburger Weg mit Eiern beworfen und beschädigten dabei den Verblender. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

