Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Pedelec-Diebstahl

Am Samstag, 26. August 2023, zwischen 22.00 Uhr und 3.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke KTM Cento 10 W, welches verschlossen an einem Zaun in der Straße Zum Rennplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 27. August 2023, zwischen 18.00 Uh rund 23.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Hollandrad der Marke Simplex, welches in der Bergstraße verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Bordcomputers

Am Montag, 28. August 2023, zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person einen Bordcomputer eines Pedelecs, welches am Kirchplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Wohnmobils

Am Mittwoch, 30. August 2023, zwischen 2.00 Uhr und 8.45 Uhr, hatte eine bislang unbekannte Person ein Wohnmobil von einem Hof in der Holdorfer Straße entwendet. Das Fahrzeug konnte noch am Mittwoch nach einem Hinweis durch den Geschädigten in Damme wieder aufgefunden werden. Wer das Fahrzeug gestohlen und dort zurückgelassen hat ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Pkw-Diebstahl

Am Mittwoch, 30. August 2023, zwischen 5.20 Uhr, und 6.35 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Fiat 500, welcher auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Industriestraße stand und entwendete diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Bakum - Versuchter Betrug

Am Montag, 28. August 2023, zwischen 14.35 Uhr, und 14.45 Uhr, betrat eine bislang unbekannte, männliche Person eine Bäckerei in Essener Straße und wollte, nachdem er etwas gekauft hatte, einen 50 Euro-Schein wechseln. Dabei verhielt er sich sehr verdächtig und versuchte die Verkäuferin immer wieder abzulenken und in ein Gespräch zu verwickeln. Als sie ihn darauf aufmerksam machte, dass sie auf etwaige Maschen nicht hereinfalle und ihm die gewechselten Scheine gab, entfernte er sich zu Fuß und stieg als Beifahrer in einen blauen Kleinwagen ein. Der Mann war ca. 170cm groß, 25 bis 35 Jahre alt und schlank. Er hatte einen Dreitagebart und eine dunkle, kurze Haare. Er war zudem dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 29. August 2023, 04.08 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Oyther Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch. 30. August 2023, 19.15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Autofahrer die Oldenburger Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 30 August 29023, 16.47 Uhr, fuhren ein 55-jähriger Autofahrer aus Vechta und ein 19-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Ravensburger Straße in Richtung Windallee. Vor dem Kreuzungsbereich Ravensberger Straße/Füchteler Straße musste der 55-jährige Autofahrer verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende 19-jährige Autofahrer fuhr hinten auf. Der 55-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. August 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Parkvorgang den Fahrradgepäckträger, welcher an einem Skoda angebracht war. Das Fahrzeug stand in der Sandstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell