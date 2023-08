Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verunfallte Feuerwehrfahrzeuge auf Einsatzfahrt nach Blitzeinschlag

Hereden/Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag zog ein Gewitter über den Landkreis Nordhausen. In Herreden kam es zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus. Eine im Anschluss wahrnehmbare Rauchentwicklung rief die Feuerwehren auf den Plan, welche auch aus der Kreisstadt zu dem Einsatzort eilten. Zwei Fahrzeuge der Einsatzkräfte verunfallten in der Bochumer Straße in Nordhausen miteinander. Bei der Kollision wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Sachschaden an den Spezialfahrzeugen der Feuerwehren beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Zur Ursache des Unfalls wird ermittelt. Der Sachschaden an dem Wohnhaus, das durch den Blitzeinschlag beschädigt wurde, wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

