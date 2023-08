Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Mehrere Einbrüche in Firmengebäude In der Nacht von Montag, den 28. August 2023 auf Dienstag, den 29. August 2023 kam es im Bereich Saterland (Ramsloh/Scharrel und Strücklingen) zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in dortige Räumlichkeiten von verschiedenen KFZ-Betrieben und einem Steuerbüro ein. Aus einem Betrieb in der ...

mehr