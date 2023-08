POL-CLP: Friesoythe - Fahrradkontrollwoche

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Pedelec-Diebstahl Am Samstag, 26. August 2023, zwischen 22.00 Uhr und 3.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke KTM Cento 10 W, welches verschlossen an einem Zaun in der Straße Zum Rennplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen. Damme - Fahrraddiebstahl Am Sonntag, 27. August 2023, zwischen 18.00 Uh rund 23.00 ...

