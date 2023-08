Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten des Verkehrsdienstes stellen Betäubungsmittel bei Jugendlichem fest

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (03.08.) sahen Polizisten des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen gegen 20.30 Uhr während der Streife, wie ein Jugendlicher die Fahrbahn der Straße " Sparkassen-Karree" überquerte, obwohl sich einige Meter weiter ein gesicherter Fußgängerüberweg befand. Die Beamten sprachen den 15-Jährigen daraufhin an und baten ihn, stehen zu bleiben. Als die Einsatzkräfte den Hagener baten sich auszuweisen, gab er an keine Ausweispapiere mit sich zu führen. Im Laufe der Kontrolle öffnete der Heranwachsende jedoch seine Umhängetasche. Hierbei wurde eine Zigarettenschachtel sichtbar, die mit mehreren kleinen Tütchen mit Marihuana gefüllt war. Plötzlich drehte sich der 15-Jährige um und versuchte sich der weiteren Kontrolle durch Weglaufen zu entziehen. Nach einigen Metern stürzte er jedoch auf den Asphalt. Die Beamten fanden im Anschluss zwei hochwertige Mobiltelefone in seinen Sachen. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sowie Handys sicher und brachten ihn zur Feststellung seiner Identität zur Wache. Derzeit besteht der Verdacht, dass der Jugendliche mit Betäubungsmitteln handelt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Vater des 15-Jährigen telefonisch informiert mit der Bitte, seinen Sohn bei der Polizei abzuholen. (arn)

