Polizei Hagen

POL-HA: Dortmunder mit 60 m/h zu schnell von Polizisten gestoppt

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (03.08.) stoppten Polizisten des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen einen Dortmunder, der 60 km/h zu schnell unterwegs war. Am Nachmittag hatten die Einsatzkräfte Geschwindigkeitskontrollen an der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Hohensyburg durchgeführt. Die Beamten wurden auf ein Auto aufmerksam, dass ca. 350 Meter vor der Eisenbahnbrücke ein anderes Fahrzeug über eine Sperrfläche überholte. Als der 23-Jährige auf die Kontrollstelle zufuhr, zeigte das Lasermessgerät 110 km/h an. Erlaubt sind in diesem Abschnitt der Dortmunder Straße allerdings nur 50 km/h.

Die Polizisten stoppten den Fahrer. Der 23-jährige Dortmunder zeigte sich einsichtig, allerdings erwarten ihn eine Geldbuße in Höhe von 480 Euro plus Verwaltungsgebühren, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann kurz zuvor seinen vorläufigen Führerschein von der Fahrerlaubnisbehörde erhalten hatte. Da er bereits seit Längerem im Besitz der Fahrerlaubnisklasse A ist, wird seine Probezeit jedoch trotz des hohen Geschwindigkeitsverstoßes nicht verlängert. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell